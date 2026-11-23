Bilfinger-Aktie fester: Übernahme von dänische CJ Stainless Solution abgeschlossen
Bilfinger erwirbt CJ Stainless Solution, einen dänischen Spezialisten für Edelstahlfertigung und Industriedienstleistungen mit zwei lokalen Standorten.
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Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet, wie der Mannheimer Industriedienstleister mitteilte. Im ersten Quartal 2027 wird der Abschluss angestrebt. CJ erzielt mit 60 Mitarbeitern jährliche Umsätze im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Via XETRA notiert die Bilfinger-Aktie zeitweise 2,00 Prozent höher bei 58,60 Euro.
DJG/rio/uxd
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Bildquellen: Bilfinger SE