Eni übernimmt das europäische Tankstellengeschäft von Prax - Aktie im Plus

Deal

23.07.26 11:23 Uhr

Der italienische Ölkonzern Eni übernimmt das Tankstellengeschäft Oil! Tankstellen vom britischen Unternehmen Prax Ltd. für einen nicht genannten Betrag.

Wie Eni mitteilte, erfolgt die Transaktion über Enis Tochtergesellschaft Enilive, in der die Mobilitätsgeschäfte des Konzerns gebündelt sind und an der die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft KKR mit 30 Prozent beteiligt ist.

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Enilive wird rund 320 Tankstellen in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz übernehmen. Diese ergänzen die rund 5.300 Tankstellen, die das Unternehmen bereits europaweit besitzt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

DJG/DJN/uxd/hab

Von Adam Whittaker

DOW JONES