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Eni übernimmt das europäische Tankstellengeschäft von Prax - Aktie im Plus

Eni übernimmt das europäische Tankstellengeschäft von Prax - Aktie im Plus

Der italienische Ölkonzern Eni übernimmt das Tankstellengeschäft Oil! Tankstellen vom britischen Unternehmen Prax Ltd. für einen nicht genannten Betrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
22.89 EUR 0.54 EUR 2.39 %
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Wie Eni mitteilte, erfolgt die Transaktion über Enis Tochtergesellschaft Enilive, in der die Mobilitätsgeschäfte des Konzerns gebündelt sind und an der die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft KKR mit 30 Prozent beteiligt ist.

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Enilive wird rund 320 Tankstellen in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz übernehmen. Diese ergänzen die rund 5.300 Tankstellen, die das Unternehmen bereits europaweit besitzt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

DJG/DJN/uxd/hab

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Dafinchi / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Eni Buy UBS AG