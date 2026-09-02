Britische Öl-Aktien im Fokus: Shell beteiligt sich an BP-Projekten in Brasilien und im Golf von Mexiko

Deal geplant

03.09.26 07:19 Uhr

Der Energiekonzern Shell plant, Anteile an zwei Offshore-Explorationsprojekten des Konkurrenten BP zu erwerben.

Im Rahmen der Vereinbarung würde Shell 50 Prozent an einem Offshore-Explorationsblock in Brasilien sowie 30 Prozent an fünf Konzessionsgebieten erwerben. Dazu gehört ein Explorationsgebiet in der Tiefsee des Golfs von Mexiko, wie BP mitteilte. BP würde die verbleibenden Anteile an beiden Projekten behalten und weiterhin als Betreiber fungieren. "Die Zusammenarbeit zweier erfahrener Betreiber kann dazu beitragen, das Potenzial beider Projekte voll auszuschöpfen", sagte Gordon Birrell, Executive Vice President bei BP.

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BP teilte weiter mit, die Transaktionen werde die Bemühungen des Konzerns unterstützen, sich schlanker und stärker aufzustellen.

Der Abschluss des brasilianischen Offshore-Deals steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

DJG/DJN/sha/gos

Von Kelly Cloonan

DOW JONES