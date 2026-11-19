EVOTEC-Aktie höher: Weiterer Wirkstoffkandidat zu Studie zugelassen
Der Wirkstoff-Entwickler EVOTEC hat innerhalb seiner Partnerschaft mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb im Bereich Protein-Degradation weitere Fortschritte erzielt.
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So habe die US-Arzneimittelbehörde FDA die Erlaubnis erteilt, einen zweiten Wirkstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen einzusetzen (Investigational New Drug - IND), teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Phase-1-Studie soll 2027 beginnen. Die Aktie von EVOTEC SE stieg vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um sechs Prozent.
Der erste im Rahmen der Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb hervorgebrachte Kandidat ist den Angaben zufolge im März in eine klinische Phase-1-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom eingetreten.
/nas/mis
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