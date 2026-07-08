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Salzgitter-Aktie fester: Hüttenwerke Krupp Mannesmann wird komplett übernommen

Salzgitter-Aktie fester: Hüttenwerke Krupp Mannesmann wird komplett übernommen

Die Übernahme des Stahlherstellers Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) durch Salzgitter ist fix.

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Salzgitter habe mit den beiden Miteigentümern thyssenkrupp Steel und Vallourec (Vallourec SA) eine endgültige Einigung erzielt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Salzgitter und thyssenkrupp hatten sich Anfang Februar im Grundsatz auf eine Übernahme geeinigt.

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An HKM hielten thyssenkrupp 50 Prozent, Salzgitter 30 Prozent und die französische Vallourec 20 Prozent. HKM beschäftigt etwa 3.000 Menschen und produziert bislang mit zwei Hochöfen Vorprodukte für die Eigentümer. thyssenkrupp und Vallourec wollten sich vor dem Hintergrund der angespannten Stahlkonjunktur schon seit Längerem aus dem Unternehmen zurückziehen. Im Raum stand auch eine Schließung des Traditionsunternehmens.

Wie bereits bekannt, plant Salzgitter die Neuaufstellung des Standortes und den Abbau von 2.000 Stellen bis voraussichtlich 2028. Ohne diesen Schritt hätte Salzgitter die alleinige Übernahme nicht vollziehen können, hieß es vom Unternehmen nun.

Die Auswirkungen der HKM-Übernahme auf die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr will Salzgitter am 11. August im Rahmen Halbjahreszahlen veröffentlichen.

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Via XETRA steigt die Salzgitter-Aktie zeitweise um 0,20 Prozent auf 49,46 Euro.

/nas/jha/

SALZGITTER/ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
28.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
13.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Salzgitter Neutral UBS AG
13.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.