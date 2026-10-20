Salesforce-Aktie unter Druck: US-Softwarekonzern kauft milliardenschwer zu
Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch.
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Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet damit Braze inklusive Schulden mit knapp 5,7 Milliarden Dollar (5 Mrd Euro), wie Salesforce am Dienstag in San Francisco mitteilte. Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen.
Die Salesforce-Aktie verliert im vorbörslichen US-Handel an der NYSE zeitweise 3,01 Prozent auf 235,15 US-Dollar.
/men/mis
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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