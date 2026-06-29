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Schneider Electric-Aktie: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen

30.06.26 20:25 Uhr
Schneider Electric-Aktie im Fokus: Übernahme von Cognite abgeschlossen | finanzen.net

Schneider Electric hat die Übernahme des Anbieters von industrieller KI-Software Cognite Holding für 3,1 Milliarden US-Dollar in bar vereinbart.

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Schneider Electric S.A.
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Der französische Technologiekonzern teilte mit, er werde die Dateninfrastruktur von Cognite in sein eigenes Industrie-Softwareunternehmen Aveva integrieren.

Die Transaktion "positioniert Schneider Electric im Zentrum der nächsten Phase der industriellen Intelligenz", sagte CEO Olivier Blum.

Sie wird voraussichtlich in den kommenden Quartalen abgeschlossen sein. Danach wird Cognite zu dem Geschäftsbereich Industrieautomation von Schneider Electric gehören.

DJG/DJN/sha/ros

Von Nina Kienle

DOW JONES

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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