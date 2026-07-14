DAX 25.005 -0,6%ESt50 6.265 -0,2%MSCI World 4.858 +0,4%Top 10 Crypto 8,56 +1,8%Nas 26.197 +0,3%Bitcoin 57.057 +0,3%Euro 1,1437 +0,1%Öl 83,9 -1,0%Gold 4.046 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Deal so gut wie durch

BVB-Aktie etwas fester: Karim Adeyemi auf dem Weg zum Medizincheck bei Barcelona

BVB-Aktie etwas fester: Karim Adeyemi auf dem Weg zum Medizincheck bei Barcelona

Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi ist auf dem Weg zum Medizincheck beim FC Barcelona.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.05 EUR 0.02 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Adeyemi sei in der Mittagszeit mit einem Privatflugzeug vom Dortmunder Flughafen in Richtung Barcelona aufgebrochen, berichtete die "Bild"-Zeitung. Begleitet werde der Fußball-Profi dabei unter anderem von seiner Ehefrau, der Musikerin Loredana. Der Wechsel zum spanischen Fußball-Meister sei demnach nur noch Formsache.

Werbung

Am Sonntag fehlte Adeyemi bereits bei der Leistungsdiagnostik des BVB und war für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt worden. Auch Barcelonas Clubpräsident Joan Laporta hatte den bevorstehenden Wechsel bereits bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona beschlossen sei. Demnach haben sich der BVB und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni geeinigt.

Adeyemi kam aus Salzburg nach Dortmund

Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.

Zur Wochenmitte legt die BVB-Aktie via XETRA stellenweise um 0,16 Prozent auf 3,045 Euro zu.

/dha/DP/men

BARCELONA/DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)