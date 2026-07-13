Aktie hebt ab: VINCI übernimmt deutschen IT-Dienstleister All for One - das müssen Anleger wissen

Deal voraus

16.07.26 10:12 Uhr

VINCI Energies bietet für All for One Group deutlich mehr als der Schlusskurs hergibt, doch die Zusammenschlussvereinbarung enthält auch Bedingungen, die über den reinen Kaufpreis hinausgehen.

VINCI Energies bietet 67,50 Euro je All for One Group-Aktie in bar

Großaktionäre mit 54,7 Prozent der Anteile haben dem Angebot bereits zugestimmt

Vorstand und Aufsichtsrat wollen die Annahme des Übernahmeangebots empfehlen

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All for One Group und VINCI Energies, eine Tochtergesellschaft des im CAC 40 notierten Baukonzerns VINCI, haben eine Zusammenschlussvereinbarung zu einem öffentlichen Übernahmeangebot unterzeichnet. Der Angebotspreis liegt bei 67,50 Euro je Aktie in bar, eine Prämie von rund 95,5 Prozent auf den Schlusskurs vom 15. Juli 2026 und von rund 104,9 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Für Aktionäre des SAP-Dienstleisters ist das eine der größten Übernahmeprämien der jüngeren deutschen Kapitalmarktgeschichte, verbunden mit konkreten Fragen zu Bedingungen, Fristen und der Haltung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Was der Angebotspreis von 67,50 Euro konkret bedeutet

Der Angebotspreis von 67,50 Euro gilt für sämtliche ausstehenden All for One-Aktien in bar. Großaktionäre mit zusammen 54,7 Prozent des Grundkapitals haben sich vertraglich verpflichtet, das Angebot anzunehmen, wie VINCI Energies mitteilt. Für den formalen Erfolg des Angebots ist eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent plus einer Aktie aller ausstehenden Anteile vorgesehen, hinzu kommen die üblichen Vollzugsbedingungen wie die kartellrechtliche Freigabe. Vorstandsmitglieder von All for One Group kündigen zudem an, ihre privat gehaltenen Aktien ebenfalls in das Angebot einzuliefern, was ein zusätzliches Signal für das Vertrauen des Managements in die Konditionen setzt.

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Wie Vorstand und Aufsichtsrat auf das Angebot reagieren

Vorstand und Aufsichtsrat von All for One Group begrüßen das Angebot und beabsichtigen, den Aktionären nach Prüfung der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage die Annahme zu empfehlen. All for One-Chef Michael Zitz ordnet den Schritt in die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens ein und sagt, die geplante Akquisition biete aus seiner Sicht erhebliche Chancen und klare Vorteile für All for One und Axians. Eine endgültige Empfehlung steht formal erst nach Veröffentlichung der von der BaFin gebilligten Angebotsunterlage fest, die zugleich die Grundlage für die Annahmefrist der Aktionäre bildet.

Welche strategische Logik hinter dem Angebot von VINCI Energies steckt

VINCI Energies bündelt unter der Marke Axians seine Aktivitäten in digitaler Infrastruktur und kam damit im Geschäftsjahr 2025 auf einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro bei 18.300 Mitarbeitenden. Mit der Übernahme von All for One Group, das im vergangenen Geschäftsjahr rund 500 Millionen Euro umsetzte und mehr als 4.500 Mittelstandskunden betreut, soll ein durchgängiges Portfolio aus SAP-, Cloud- und KI-Kompetenz auf der einen sowie IKT-Infrastruktur, Netzwerken und Cybersicherheit auf der anderen Seite entstehen. VINCI Energies erwartet davon zusätzliche Wachstums- und Wertschöpfungspotenziale in einem strukturell wachsenden Markt der digitalen Transformation.

Welche Bedingungen die All for One-Aktie zusätzlich absichern sollen

Die Zusammenschlussvereinbarung schließt einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bis mindestens zum 1. Januar 2029 aus. Solange die VINCI-Gruppe nicht sämtliche All for One-Aktien hält, soll zudem mindestens ein unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat verbleiben. Auch der Standort Filderstadt bleibt als Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft vorgesehen. Für Aktionäre sind das Signale dafür, dass die Übernahme zunächst nicht auf einen vollständigen Rückzug von der Börse oder eine sofortige Integration in die VINCI-Struktur zielt, auch wenn die Kontrolle über die Gesellschaft mit einem erfolgreichen Angebot an VINCI Energies übergeht.<

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Der nächste konkrete Termin für Aktionäre ist die Veröffentlichung der von der BaFin gebilligten Angebotsunterlage, die sowohl die endgültige Annahmefrist als auch die formale Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat enthalten wird. Bis dahin bleibt offen, wie sich die All for One-Aktie im Vergleich zum gebotenen Preis von 67,50 Euro tatsächlich einpendelt und ob weitere Stimmen aus dem Kreis der Aktionäre im Streubesitz öffentlich werden.

Aktie reagiert kaum

Die VINCI-Aktie gibt an der Börse in Paris zeitweise 0,25 Prozent auf 119,35 Euro nach. Der Kurs des IT-Dienstleister All for One hat dessen Aktienkurs am Donnerstag auf fast das Doppelte hochschnellen lassen. Um 94 Prozent auf 67,20 Euro ging es am Vormittag nach oben.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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