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Amazon-Aktie wenig bewegt: Online-Riese strebt offenbar Übernahme von KI-Startup Decart an

Amazon-Aktie wenig bewegt: Online-Riese strebt offenbar Übernahme von KI-Startup Decart an

Amazon führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Übernahme des KI-Startups Decart.

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Dabei stehe ein Dealwert von rund sieben Milliarden US-Dollar (6,25 Milliarden Euro) im Raum, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Vereinbarung könne bald folgen, sofern die Verhandlungen nicht scheiterten oder ein anderer Interessent auftauche. Decart entwickelt Software, die das Training von KI-Modellen günstiger machen soll, indem sie Chips effizienter auslastet.

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Im Mai sammelte Decart in einer Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar ein. Unter den Investoren befand sich auch NVIDIA. In der Finanzierungsrunde wurde Decart damals laut der Zeitung mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet. Der KI-Entwickler Anthropic hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge im vergangenen Monat eine erwogene Übernahme für sechs Milliarden Dollar nach einer Buchprüfung abgesagt.

Gegründet wurde Decart 2023 von drei israelischen Ingenieuren: den Brüdern Dean und Orian Leitersdorf sowie Moshe Shalev. Decart entwickelt außerdem Weltmodelle namens "Lucy" und "Oasis". Diese können reale 3D-Umgebungen generieren und simulieren.

Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigte sich die Amazon-Aktie zuletzt mit minus 0,18 Prozent bei 261,95 US-Dollar.

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/mne/men/mis

SEATTLE/SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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