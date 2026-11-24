Deal voraus?

Der Spezialchemiekonzern Clariant ist am US-Unternehmen Ashland interessiert.

Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) würden Gespräche über eine entsprechende Übernahme geführt, teilte Clariant am Montagabend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider über Gespräche berichtet. Ob eine Akquisition zustanden kommen wird, ist laut Clariant offen.

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Ashland ist an der Börse rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd Euro) wert. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie , im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten verwendet werden.

/mk/AWP/mis

MUTTENZ (dpa-AFX)