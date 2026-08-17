Delivery Hero-Aktie: Aufsichtsrat und Vorstand unterstützen Übernahmeangebot von Uber
Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero äußern sich offiziell zum 14,8-Milliarden-Dollar-Angebot von Uber - und geben eine klare Empfehlung ab.
Werte in diesem Artikel
Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero erachten das 14,8 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Uber "als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiteren Stakeholder". Sie unterstützen daher das Angebot und empfehlen den Aktionären von Delivery Hero, dieses anzunehmen. Aus Bewertungssicht und nach sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage halte man die Geldleistung in Höhe von 41,50 Euro je Delivery Hero-Aktie für angemessen und fair. Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von rund 127 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs im XETRA-Handel bis einschließlich 8. Mai 2026 (dem letzten Handelstag vor öffentlich berichteten Transaktionsaktivitäten und wesentlichen Unternehmensnachrichten), so das Lieferunternehmen.
Im nachbörslichen Handel zeigt sich die Delivery Hero-Aktie zeitweise 0,38 Prozent schwächer bei 36,57 Euro.
DJG/gos
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Delivery Hero, Casimiro PT / Shutterstock.com
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Uber Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.26
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.23
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.20
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.