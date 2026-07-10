Delivery Hero-Aktie steigt: Übernahme durch Uber steht offenbar bevor

Deal voraus?

14.07.26 16:32 Uhr

Berichte über fortgeschrittene Übernahmegespräche haben die Aktien des Essenlieferdienstes Delivery Hero am Dienstag kräftig angetrieben.

Am Nachmittag legten sie in der Spitzengruppe im MDAX der mittelgroßen Werte um 5,33 Prozent auf 38,94 Euro zu und bauten ihre Kursgewinne seit Jahresbeginn damit auf fast 73 Prozent aus.

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Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Uber noch in dieser Woche eine Einigung zum Kauf von Delivery Hero erzielen wolle. Demnach würde das Unternehmen bei der angestrebten Übernahme deutlich über dem aktuellen Kursniveau bewertet werden. Zuvor war Uber noch mit einem Angebot von 33 Euro je Aktie auf den Essenlieferdienst zugekommen.

/niw/he

FRANKFURT (dpa-AFX) -