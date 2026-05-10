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E.ON-Aktie fester: Übernahmepläne für britischen Versorger Ovo

11.05.26 11:37 Uhr
E.ON-Aktie höher: Zukauf in Großbritannien rückt näher | finanzen.net

Der Energieversorger E.ON baut sein Geschäft in Großbritannien mit einem Zukauf kräftig aus.

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Es sei eine Vereinbarung zur Übernahme des britischen Energieanbieters Ovo geschlossen worden, teilte E.ON am Montag in Essen mit. Durch die Übernahme steigt die Kundenzahl des DAX-Konzerns auf der Insel schlagartig: Aktuell hat E.ON nach eigenen Angaben 5,6 Millionen, durch Ovo kommen rund 4 Millionen dazu. Den Abschluss der Transaktion erwartet E.ON im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Der Nachrichtensender Sky News hatte zuvor über den bevorstehenden Deal berichtet.

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Allerdings hatten Analysten während der laufenden Spekulationen in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Ovo seit Jahren Marktanteile verliere und dringend Geld brauche, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten. Die US-Bank JPMorgan hatte daher mit einem "relativ günstigen Kaufpreis" gerechnet.

Die E.ON-Aktie legt im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,00 Prozent auf 18,10 Euro zu.

/lew/jha/

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: E.ON, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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