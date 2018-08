Dean Foods will 9 Cents Dividende auszahlen

Das amerikanische Molkereiunternehmen Dean Foods Co. (ISIN: US2423702032, NYSE: DF) zahlt am 29. August 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 9 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 20. August 2018. Im ersten Quartal 2014 erfolgte erstmals die Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,07 US-Dollar).

Dean Foods zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,36 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 8,50 US-Dollar (Stand: 8. August 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,24 Prozent.

Der Konzern hat seinen Firmensitz in Dallas, Texas und produziert verschiedene Milch- und Sojaprodukte. Am Dienstag senkte das Unternehmen den Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie im Jahr 2018 auf 0,32 US-Dollar von ursprünglich 0,52 US-Dollar je Aktie. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz 1,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,93 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag gemeldet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 US-Dollar nach einem Ertrag von 0,19 US-Dollar im letzten Jahr.

Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 26,47 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 776,4 Mio. US-Dollar (Stand: 8. August 2018).

Redaktion MyDividends.de