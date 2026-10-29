Druck für die NVIDIA-Aktie? Spionagevorwürfe gegen CEO Jensen Huang befeuern Exportdebatte

Debatte neu angeheizt

29.10.26 16:16 Uhr

Ein Bericht verknüpft NVIDIA-CEO Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Informantin, doch was ist belegt und was nicht?

US-Dienste halten Managerin von Megaspeed für eine Quelle Pekings

NVIDIA spricht von gewöhnlichen Kundenkontakten ohne sensible Informationen

Fall befeuert die Debatte über Chipexporte via Südostasien neu

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Ein Bericht der New York Times rückt Jensen Huang, den Chef von NVIDIA, in die Nähe einer mutmaßlichen chinesischen Geheimdienstoperation und setzt damit einem KI-Sektor zu, der bereits unter Druck steht. Die NVIDIA-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 214,00 US-Dollar. Nach Darstellung der Zeitung sind US-Nachrichtendienste zu dem Schluss gekommen, dass Alice Huang, Managerin des in Singapur ansässigen Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, Informationen für Peking gesammelt hat. Bei ihrer Überwachung sei aufgefallen, dass sie eine enge Beziehung zum NVIDIA-Chef aufgebaut habe. Der Zeitpunkt ist heikel, denn nach den Quartalszahlen von Alphabet fragen sich viele Anleger, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen am Ende rechnen.

Was die US-Dienste befürchten

Brisant ist der Bericht weniger wegen der Person Alice Huang als wegen ihres mutmaßlichen Zugangs. Die Sorge der Behörden gilt laut New York Times der Frage, ob sie über den NVIDIA-Chef an vertrauliche Informationen zum Konzern oder zur China-Politik der Regierung von Donald Trump gelangen konnte. Trump selbst wurde demnach bereits vor rund einem Jahr über die Erkenntnisse unterrichtet, verzichtete aber auf Schritte, weil er die Chipverkäufe von NVIDIA und die Handelsbeziehungen zu China nicht stören wollte. Jensen Huang erhielt der Zeitung zufolge bislang keine formelle Warnung. Anfangs gingen die Ermittler sogar davon aus, dass er von der mutmaßlichen Rolle seiner Gesprächspartnerin nichts wusste. Dass er wissentlich Informationen weitergegeben hätte, behauptet der Bericht nicht.

NVIDIA weist die Vorwürfe zurück

Entsprechend deutlich fällt die Antwort aus Santa Clara aus. Die Kontakte zu Alice Huang seien gewöhnliche Geschäftsbeziehungen gewesen, erklärte NVIDIA gegenüber der New York Times. Kunden wie Megaspeed erhielten normale Geschäftsinformationen, aber weder Betriebsgeheimnisse noch Informationen mit Bezug zur nationalen Sicherheit. Zudem habe der Konzern die Schmuggelvorwürfe gegen Megaspeed bereits selbst untersucht und widerlegt. Megaspeed wiederum hat nach Angaben der Zeitung externe Anwälte mit einer Prüfung beauftragt und Kooperation mit den US-Behörden zugesagt. Die Verteidigung von NVIDIA hat allerdings eine Lücke: Sie beschreibt, welche Daten Kunden erhalten. Die Sorge der Dienste zielt jedoch auf den direkten Draht zum Konzernchef, der enge Kontakte ins Weiße Haus pflegt.

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Megaspeed steht nicht zum ersten Mal im Fokus

Neu ist der Name Megaspeed für Beobachter allerdings nicht. Bereits im Oktober 2025 bestätigte die Polizei in Singapur gegenüber CNBC Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen lokales Recht. NVIDIA erklärte damals, man habe mehrere Standorte besucht und dort eine kleine kommerzielle Cloud vorgefunden, wie sie die US-Exportregeln erlauben. Wie Bloomberg im Januar berichtete, hatte sich die Abspaltung eines chinesischen Spieleherstellers in weniger als drei Jahren zum größten Abnehmer von NVIDIA-Chips in Südostasien entwickelt. Das Volumen ist beträchtlich: Nach Handelsdaten, die die New York Times ausgewertet hat, kaufte die malaysische Tochter von Megaspeed zwischen Juni 2024 und Februar 2026 KI-Ausrüstung mit NVIDIA-Chips für mindestens 4,8 Milliarden US-Dollar.

Für die NVIDIA-Aktie zählt die Reaktion Washingtons

Für Anleger rückt damit weniger der Spionageverdacht selbst als die politische Reaktion darauf in den Mittelpunkt. Die Exportkontrollen hat das US-Handelsministerium Ende Mai dieses Jahres bereits verschärft: Seither gilt die Lizenzpflicht für Hochleistungschips auch für Firmen mit Hauptsitz in China, die außerhalb des Landes tätig sind. Der neue Bericht dürfte den Druck erhöhen, auch Rechenzentren in Drittstaaten strenger zu regulieren, die Rechenleistung an chinesische Kunden vermieten. Zugleich wächst die Aufmerksamkeit für die Frage, wie gründlich NVIDIA seine Kunden prüft. Der nächste belastbare Datenpunkt ist die Telefonkonferenz zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 17. November. Spätestens dann zeigt sich, ob die Kundenprüfung in Südostasien auch in der Fragerunde der Analysten zum Thema wird.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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