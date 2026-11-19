Debatte über Wohnungsnot

Vonovia-Chef Luka Mucic schlägt in der Debatte über die Wohnungsnot in Berlin vor, die soziale Lage der Menschen bei Vermietungen mehr zu berücksichtigen.

Große Vermieter sollten verpflichtet werden, ein Drittel ihrer frei finanzierten Wohnungen an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vermieten, mit den entsprechenden Obergrenzen bei der Miete, sagte der Vorstandschef des Wohnimmobilienkonzerns im Interview der "Zeit". Und fügte an: "Die Regulierung bei den übrigen zwei Dritteln würde im Gegenzug gelockert." Er sprach von einer "stärkeren sozialen Differenzierung".

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"Wir wollen Teil der Lösung sein", sagte der Konzernchef. Im Streitgespräch mit Melanie Weber-Moritz, der Präsidentin des Deutschen Mieterbunds, schlug er vor, gemeinsam "eine Initiative für bezahlbares Wohnen" auf den Weg zu bringen.

"Ich denke manchmal, wir sollten in anderen Konstellationen sprechen", sagte der Konzernchef. "Wenn Gesprächsrunden politisch aufgesetzt sind, ist der Anreiz zur Selbstinszenierung groß." Im intimeren Austausch könne man "vielleicht offener über Lösungswege sprechen", sagte Mucic.

"Die Vergesellschaftung wird juristisch keinen Bestand haben"

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Zu den Vergesellschaftungsplänen einer möglichen rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin sagte der Vonovia-Chef: "Die Vergesellschaftung wird juristisch keinen Bestand haben, davon bin ich überzeugt." Ihn besorgten viel mehr die Auswirkungen, die die Diskussion bereits heute entfalte. "Das Vertrauen in die Berechenbarkeit von Regulierung leidet und damit die Bereitschaft zu investieren, nicht nur in Berlin."

Vonovia gehörten Ende September rund 527.500 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Der Konzern beschäftigte Ende September knapp 13.200 Menschen, 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Im XETRA-Handel verliert die Vonovia-Aktie zeitweise 1,17 Prozent auf 16,95 Euro.

/cab/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX)