Debatte um schärfere CO2-Grenzwerte in EU im Fokus von Auto-Gipfel

Berlin (Reuters) - Beim Autogipfel mit Kanzlerin Angela Merkel hat die Branche ihr Ja zu ehrgeizigeren Klimaschutzzielen in Europa an den schnelleren Aufbau von Elektro-Ladesäulen geknüpft.

"Wenn die EU-Kommission vorschlagen will, die CO2-Werte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zu verschärfen, muss sie zugleich einen detaillierten Ausbauplan für eine Ladeinfrastruktur in ganz Europa vorlegen", verlangte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, nach der Konferenz mit weiteren Bundesministern sowie Länder- und Gewerkschaftsvertretern. Das Bundeskanzleramt erklärte, bei der Konferenz habe Einigkeit bestanden, dass dem Klimabeitrag des Verkehrssektors hohe Bedeutung zukomme. Angesichts der bevorstehenden Verschärfung des EU-Ziels 2030 auf mindestens 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 werde auch der Verkehrssektor einen zusätzlichen Beitrag bringen müssen.

Nach derzeitigem Stand müssen Pkw-Neuwagenflotten in der EU bis 2030 im Vergleich zu heute rund 37,5 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Im Gespräch ist, die Vorgabe auf etwa 50 Prozent zu verschärfen. Der Straßenverkehr verursacht in Deutschland rund ein Fünftel der gesamten Treibhausgas-Emissionen, in der EU insgesamt ist es ein Viertel.

Kernelement für den Klimaschutz ist der Ausbau der E-Fahrzeug-Flotte: Im Vorbereitungspapier von Ministerien und Branche für den Gipfel wird erläutert, dass mit einem E-Auto-Anteil von 60 Prozent sowohl in der EU wie in Deutschland die diskutierte 50-Prozent-Minderung bei den Neuwagenflotten 2030 erreicht würde. Schaffe das übrige Europa nur 50 Prozent, müsste der Anteil in Deutschland auf 80 Prozent steigen. Die Autobranche weist zudem daraufhin, dass der Ausbau der Ladesäulen zwar zentral sei, jedoch überwiegend nicht in der Hand der Hersteller liege. Diese hafteten aber allein für die Einhaltung der Flottengrenzwerte, heißt es im Papier "Dekarbonisierung und Wertschöpfung", das Reuters vorliegt.

VDA-Präsidentin Müller sagte, dass ehrgeizige und langfristige Vorgaben für eine Umstellung auf klimafreundliche Kraftstoffe zentral seien. Außerdem sollte der Verkehrssektor in den EU-Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten einbezogen werden, damit CO2 endlich einen Preis bekommt.

Beim Emissionshandel werden die Rechte zum CO2-Ausstoß von den Staaten verkauft, die Neuausgabe über die Jahre gekürzt und die Rechte etwa über die Börse gehandelt. Dies würde Benzin oder Diesel verteuern und auf der anderen Seite damit E-Autos attraktiver machen.

Der Verband warnte aber davor, Benziner oder Diesel durch die Hintertür schnell aus dem Markt zu drängen. Dabei geht es um die neue Euro-7-Norm, die die EU in diesem Jahr festlegen will. Sie legt den erlaubten Ausstoß von anderen Schadstoffen wie Stickstoffdioxid fest. Die bisherigen Überlegungen dazu gehen dem VDA deutlich zu weit. Sei seien technisch kaum umsetzbar.