Decai Decoration A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Decai Decoration A hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,02 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Decai Decoration A im vergangenen Quartal 810,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Decai Decoration A 704,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net