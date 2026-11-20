Decibel Cannabis Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Decibel Cannabis Company hat am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Decibel Cannabis Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 32,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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