Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Decibel Cannabis Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 32,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Decibel Cannabis Company hat am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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