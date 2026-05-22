Deckers Outdoor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Deckers Outdoor hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 34032,21 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26388,30 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.587,28 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.082,16 Milliarden ARS umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 233931,36 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 153432,42 ARS je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Deckers Outdoor in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 50,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.294,25 Milliarden ARS im Vergleich zu 4.836,05 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net