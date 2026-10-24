Deckers Outdoor präsentierte Quartalsergebnisse
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Deckers Outdoor hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 86615,20 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 60447,75 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.220,58 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deckers Outdoor einen Umsatz von 1.890,38 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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