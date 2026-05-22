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DEE Development Engineers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

23.05.26 06:35 Uhr

DEE Development Engineers hat am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 4,00 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEE Development Engineers 4,56 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEE Development Engineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,62 Milliarden INR im Vergleich zu 2,86 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 11,16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte DEE Development Engineers ein EPS von 6,68 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 11,42 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,27 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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