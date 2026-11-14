Deep Isolation Nuclear zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Deep Isolation Nuclear hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deep Isolation Nuclear -0,020 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,55 Prozent auf 1,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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