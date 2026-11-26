Deep Sea Minerals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Deep Sea Minerals präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deep Sea Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deep Sea Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen