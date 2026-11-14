Deepak Builders Engineers India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Deepak Builders Engineers India hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 980,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deepak Builders Engineers India 450,5 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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