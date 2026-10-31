Deepak Nitrite öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60,55 Prozent auf 30,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich auf 29,16 INR gegenüber 8,71 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Deepak Nitrite hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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