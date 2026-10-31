Deepak Nitrite öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Deepak Nitrite hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 29,16 INR gegenüber 8,71 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60,55 Prozent auf 30,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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