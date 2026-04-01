DeepSeek zündet die nächste Stufe im KI-Wettbewerb und drückt die Preise massiv. Die aggressive Strategie könnte nun auch US-Anbieter zu Reaktionen zwingen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX höher -- Wall Street stabil erwartet -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido. Musk fordert Umbau von OpenAI. BVB sichert sich Champions-League-Qualifikation. Ryanair halbiert Flugangebot am BER. BYD setzt auf China Auto Show neue Maßstäbe. Deutsche Telekom vor T-Mobile-Bilanz im Blick. Barclays senkt TUI-Kursziel. DeepSeek setzt OpenAI und Anthropic unter Druck. Organon explodiert: Sun Pharmaceutical mit Milliarden-Übernahme.

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