Deere präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,97 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,20 Milliarden CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,880 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Deere 1,01 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 66,26 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 63,90 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net