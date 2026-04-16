Aktien von SAP, IONOS, TeamViewer gefragt: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien
In einem weiterhin recht positiven Umfeld haben am Freitag Aktien aus dem Software- und Internetbereich spürbar angezogen.
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Sie profitierten von der jüngsten deutlichen Markterholung der Technologiewerte in den USA, die zuletzt in der wieder aufgenommenen Rekordjagd der Indizes NASDAQ 100 und S&P 500 gemündet hat.
Damit zogen SAP an der Spitze des deutschen Leitindex DAX um mehr als drei Prozent an. Im Index der mittelgroßen Werte MDAX schnellten Nemetschek, TeamViewer und IONOS via XETRA zwischen gut fünf und fast sechs Prozent nach oben.
Die konjunktursensiblen US-Tech-Aktien werden derzeit von zunehmenden Anzeichen für eine Deeskalation im Iran-Krieg angetrieben. Als Antrieb hinzukommen solide Unternehmensgewinne und die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz die etablierten Geschäftsmodelle der Unternehmen nicht so stark gefährdet wie zuletzt befürchtet.
/la/nas
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