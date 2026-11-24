DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft hat am 21.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft 0,450 EUR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen EUR im Vergleich zu 9,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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