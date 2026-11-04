Sicherer Hafen Basiskonsumgüter: Was der Schutzschild von Aktien wie Coca-Cola, P&G und Co. wirklich taugt

Defensiver Puffer

04.11.26 12:13 Uhr

Anleger flüchten aus Chipwerten in Waschmittel und Limonade, doch die Quartalszahlen zeigen, dass der Schutzschild der Konsumriesen anders funktioniert als gedacht.

• Das Wachstum dieser Konzerne basiert vor allem auf Mengensteigerungen und nicht auf Preiserhöhungen, wobei die Preismacht dosiert eingesetzt wird.

Sorge um KI-Investitionen treibt Anleger in die Aktien der Konsumriesen

Wachstum der drei Dividendenkönige kommt derzeit vor allem über die Menge

Hohe Bewertungen und attraktive Anleiherenditen trüben das Bild für Anleger

Werbung

Während die Zweifel an den milliardenschweren KI-Investitionen Technologiewerte im Oktober 2026 kräftig unter Druck setzen, parken Anleger ihr Geld in Zahnpasta, Waschmittel und Limonade: Die Aktie von Coca-Cola markierte erst Anfang November bei 96,26 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch, nachdem das Papier bereits im gesamten Jahresverlauf um über 35 Prozent zulegen konnte. Der gesamte Sektor der Basiskonsumgüter schloss den Oktober mit einem Plus von mehr als 11 Prozent ab und war damit zweitbester Sektor hinter Energie, wie CNBC einordnet.

Anleger rotieren aus der Technologie in den Supermarkt

Auf der Gegenseite beendete der NASDAQ 100 den Oktober mit einem Verlust von über 7 Prozent, und Anfang November nährten neue Übernahmepläne und Finanzierungsvorhaben aus der Chipbranche und dem Cloudgeschäft die Sorge um ausufernde KI-Ausgaben erneut. Dass das Geld gerade bei den Konsumriesen landet, hat auch mit dem Timing zu tun. Binnen gut einer Woche legten Procter & Gamble am 22. Oktober, Coca-Cola am 27. Oktober und Colgate-Palmolive am 30. Oktober Quartalszahlen vor, die allesamt über dem Vorjahr lagen und den Jahresausblick bestätigten oder anhoben.

Marken, Dividenden, Jahrzehnte: Was die drei Konzerne verbindet

Hinter allen dreien stehen breite Markenportfolios in Kategorien, die im Alltag kaum verzichtbar sind, von Tide, Pampers und Gillette über Coca-Cola Zero Sugar und Fairlife bis zu Colgate-Zahnpasta und dem Tierfutter von Hill’s. Daraus speist sich eine Dividendenhistorie, die nur wenige börsennotierte Konzerne vorweisen können. Procter & Gamble hob die Quartalsdividende im April um drei Prozent auf 1,0885 US-Dollar an, die 70. Erhöhung in Folge, gezahlt wird seit 136 Jahren ohne Unterbrechung. Coca-Cola legte im Februar um rund vier Prozent auf 0,53 US-Dollar je Quartal zu und kommt auf 64 Anhebungen in Serie. Colgate-Palmolive zog im März von 0,52 auf ebenfalls 0,53 US-Dollar nach, Erhöhung Nummer 63, ausgeschüttet wird jedoch bereits seit 1895.

Werbung

Preismacht im Praxistest: Die Mengen tragen das Wachstum

Ein Blick in die Zahlen relativiert allerdings das Bild vom reinen Preissetzer. Procter & Gamble steigerte den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das die Monate Juli bis September umfasst, um vier Prozent auf 23,3 Milliarden US-Dollar. Getragen wurde das organische Plus von ebenfalls vier Prozent vor allem von zwei Prozentpunkten mehr Absatz und einem Prozentpunkt Produktmix, höhere Preise steuerten derweil nur wenig bei. Gleichzeitig schrumpfte die bereinigte Bruttomarge um 150 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, und für das Gesamtjahr hält der Konzern unverändert an einem organischen Wachstum von nur einem bis drei Prozent fest.

Coca-Cola zeigt im dritten Quartal dasselbe Muster. Der Umsatz kletterte um sieben Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar, angetrieben von sieben Prozent mehr Konzentratabsatz, während Preis und Mix nur um ein Prozent zulegten, weil ein ungünstiger Mix die Preiserhöhungen teilweise aufzehrte. Bei Colgate-Palmolive trugen Preise mit plus zwei Prozent zwar mehr zum organischen Wachstum von 3,6 Prozent bei als das Volumen. Doch in Nordamerika zeigt sich die Grenze: Dort zogen die Preise um 2,2 Prozent an, das Volumen fiel um 3,7 Prozent und der organische Umsatz um 1,6 Prozent. Die Preismacht ist vorhanden, sie wird aber dosiert eingesetzt.

Warum Krisen den Konzernen in die Karten spielen

Ihr Reiz in unruhigen Phasen liegt weniger in der Höhe des Wachstums als in seiner Verlässlichkeit. Zahnpasta, Windeln und Softdrinks landen auch dann im Einkaufswagen, wenn Konjunktur und Börse wackeln. Coca-Cola verbesserte die operative Marge auf 33,4 Prozent nach 32,0 Prozent im Vorjahresquartal und hob die Jahresziele an: Erwartet werden nun mindestens fünf Prozent organisches Umsatzplus und mindestens elf Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie, nach zuvor neun bis zehn Prozent. P&G-Chef Shailesh Jejurikar rechnet weiter mit geopolitischen und wirtschaftlichen Belastungen, sieht den Konzern aber auf Kurs. Im Septemberquartal flossen dort 3,9 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre, für das gesamte Geschäftsjahr sind rund zehn Milliarden US-Dollar Dividenden und fünf Milliarden US-Dollar Rückkäufe geplant.

Werbung

Der Haken: Bewertung, Anleihezins und die lange Frist bei der Coca-Cola-Aktie

Die Sicherheit hat allerdings ihren Preis. Die Coca-Cola-Aktie wird mit knapp dem 28-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, der S&P 500 zum 30. Oktober mit knapp dem 19-Fachen und damit sogar unter seinem Schnitt der vergangenen zehn Jahre, wie Daten von Factset zeigen. Zugleich konkurrieren die Ausschüttungen mit sicheren Zinsen.

Im dritten Quartal sprang die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 52 Basispunkte auf 5,29 Prozent. Für eine vergleichbare laufende Rendite müssten die Konzerne ihre Ausschüttungen bei heutigen Kursen etwa verdoppeln, während die Dividendenerhöhungen 2026 bei drei bis vier Prozent lagen.

Auf lange Sicht zeigt das Beispiel Coca-Cola die Kehrseite der Stabilität. Die Aktie schwankt weniger als der Gesamtmarkt, bleibt in langen Aufwärtsphasen aber zurück. Die starke Phase des Jahres ändert an dieser Rechnung wenig, solange das organische Wachstum im mittleren einstelligen Bereich bleibt.

Damit zeigt sich, was der Schutzschild leisten kann und was nicht. Die Konzerne dämpfen Schwankungen, weil ihre Produkte auch in schwachen Phasen gekauft werden und die Dividende verlässlich fließt. Als Renditemotor taugen sie dagegen kaum, sobald der Markt wieder auf Wachstum setzt.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.