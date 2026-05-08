Definium Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Definium Therapeutics lud am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Definium Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,350 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net