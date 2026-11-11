Definium Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Definium Therapeutics gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Definium Therapeutics -0,780 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Definium Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Definium Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen