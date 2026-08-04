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Defizit in der US-Handelsbilanz gesunken

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juni gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 73,26 Milliarden Dollar nach revidiert 77,65 (vorläufig: 77,59) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 72,90 Milliarden Dollar gerechnet.

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Die Exporte sanken zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 314,73 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 387,989 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 1,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)