Defizit in der US-Handelsbilanz im Januar gesunken

12.03.26 13:41 Uhr

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Januar gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 54,46 Milliarden Dollar nach revidiert 72,90 (vorläufig: 70,31) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 67,00 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 5,5 Prozent auf 302,15 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 356,604 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 0,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)