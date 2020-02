Defizit in der US-Handelsbilanz steigt im Dezember

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Dezember gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 48,88 Milliarden Dollar nach revidiert 43,69 (vorläufig: 43,09) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 48,30 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte kletterten zum Vormonat um 0,8 Prozent auf 209,64 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 258,52 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 2,7 Prozent.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Zum ersten Mal seit sechs Jahren verringerte sich das US-Handelsdefizit im Jahr 2019, da die Amerikaner angesichts der Handelszölle und des langsameren Wachstums weniger aus Übersee importierten. Allerdings sanken auch die Exporte.

Das Defizit bei Waren und Dienstleistungen schrumpfte im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent auf 616,8 Milliarden Dollar, der erste Rückgang seit 2013. Das Defizit bei den Waren sank um 2,4 Prozent auf 886,0 Milliarden Dollar.

Der Handel war in den jüngsten Monaten volatil, was zum Teil darauf zurückzuführen war, dass die Unternehmen versuchen, die erwarteten Zollerhöhungen durch das Anlegen von Importvorräten vorwegzunehmen. Andere Faktoren wie der Streik bei General Motors und das Flugverbot für den Jetliner 737 Max von Boeing haben die Exportdaten getrübt.

