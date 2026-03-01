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Defizit in der US-Leistungsbilanz im vierten Quartal gesunken

25.03.26 13:40 Uhr

DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im vierten Quartal 2025 deutlich gefallen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 190,7 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 207,0 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im dritten Quartal auf 239,1 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 226,4 Milliarden Dollar genannt worden war.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)