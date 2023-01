Dehoga: Stimmung im Gastgewerbe durchwachsen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Stimmung im Gastgewerbe bleibt zu Beginn des neuen Jahres verhalten. "Nach den Corona-Jahren mit historischen Umsatzverlusten steht die Branche weiter unter Druck", teilte der Branchenverband Dehoga am Donnerstag mit. Gleichwohl bewegten sich die Erlöse vieler Unternehmen wieder deutlich in Richtung des Vorkrisenniveaus. Insbesondere seit Mai des vergangenen Jahres wachse die Nachfrage in Restaurants, Kneipen oder Hotels kontinuierlich.

Bei einer Branchenumfrage unter rund 2500 Betrieben zwischen dem 6. und dem 10. Januar gaben rund 42 Prozent der Unternehmen an, optimistisch oder zumindest zuversichtlich ins neue Jahr zu blicken. 58 Prozent äußerten sich verhalten oder pessimistisch.

Das größte Problem blieben für die meisten Betriebe die hohen Kosten für Strom, Gas und Wärme. Mehr als 40 Prozent der Befragten fürchteten deshalb um ihre Existenz. Optimistisch stimme hingegen vor allem das Jahresende. Mehr als die Hälfte der Gastronomen berichtete von einem guten bis sehr guten Weihnachts- und Silvestergeschäft./maa/DP/men