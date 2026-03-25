DAX22.613 -1,5%Est505.566 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.408 -2,4%Bitcoin59.447 -3,6%Euro1,1520 -0,4%Öl107,4 +4,1%Gold4.392 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 DEUTZ 630500 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
TUI-Aktie: Vorstand wird neu aufgestellt TUI-Aktie: Vorstand wird neu aufgestellt
Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab April 2026 Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab April 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung
Deinvestition

BASF-Aktie: Beteiligung an Harbour Energy soll verringert werden

26.03.26 20:49 Uhr
BASF-Aktie: Beteiligung an Harbour Energy soll zurückgefahren werden | finanzen.net

BASF will seine Beteiligung an dem britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy durch eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings verringern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
50,58 EUR 0,63 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Harbour Energy PLC Registered Shs
3,52 EUR 0,22 EUR 6,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Morgan Stanley Europe, der alleinige Bookrunner, teilte mit, dass der DAX-Konzern rund 60 Millionen Stammaktien von Harbour Energy verkaufen und seinen Anteil sowie die Stimmrechte an dem Unternehmen dadurch auf etwa 37 Prozent reduzieren wolle. Laut dem Geschäftsbericht von Harbour Energy hielt BASF Ende Februar noch über 41 Prozent. Laut Morgan Stanley wird der Platzierungspreis im Rahmen des beschleunigten Bookbuildings festgelegt. Der Verkauf dürfte sich auf etwa 180 Millionen Pfund auf Basis des aktuellen Aktienkurses von Harbour Energy belaufen.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE, BASF

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
15:21BASF NeutralUBS AG
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026BASF OutperformBernstein Research
02.03.2026BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15:21BASF NeutralUBS AG
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026BASF NeutralUBS AG
27.02.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen