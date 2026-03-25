Deinvestition

BASF will seine Beteiligung an dem britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy durch eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings verringern.

Morgan Stanley Europe, der alleinige Bookrunner, teilte mit, dass der DAX -Konzern rund 60 Millionen Stammaktien von Harbour Energy verkaufen und seinen Anteil sowie die Stimmrechte an dem Unternehmen dadurch auf etwa 37 Prozent reduzieren wolle. Laut dem Geschäftsbericht von Harbour Energy hielt BASF Ende Februar noch über 41 Prozent. Laut Morgan Stanley wird der Platzierungspreis im Rahmen des beschleunigten Bookbuildings festgelegt. Der Verkauf dürfte sich auf etwa 180 Millionen Pfund auf Basis des aktuellen Aktienkurses von Harbour Energy belaufen.

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