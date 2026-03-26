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BASF-Aktie im Fokus: Beteiligung an Harbour Energy soll verringert werden

27.03.26 07:45 Uhr
BASF-Aktie: Beteiligung an Harbour Energy soll zurückgefahren werden | finanzen.net

BASF will seine Beteiligung an dem britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy durch eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings verringern.

Werte in diesem Artikel
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BASF
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Harbour Energy PLC Registered Shs
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Morgan Stanley Europe, der alleinige Bookrunner, teilte mit, dass der DAX-Konzern rund 60 Millionen Stammaktien von Harbour Energy verkaufen und seinen Anteil sowie die Stimmrechte an dem Unternehmen dadurch auf etwa 37 Prozent reduzieren wolle. Laut dem Geschäftsbericht von Harbour Energy hielt BASF Ende Februar noch über 41 Prozent. Laut Morgan Stanley wird der Platzierungspreis im Rahmen des beschleunigten Bookbuildings festgelegt. Der Verkauf dürfte sich auf etwa 180 Millionen Pfund auf Basis des aktuellen Aktienkurses von Harbour Energy belaufen.

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