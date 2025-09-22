NORMA-Aktie: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft
Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter NORMA verkauft seine Wassermanagement-Sparte an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS).
Der Transaktionswert liege bei einer Milliarde US-Dollar (knapp 850 Mio Euro), teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartet NORMA einen Nettomittelzufluss von rund 620 bis 640 Millionen Euro.
300 Millionen Euro sollen in die Senkung von Verbindlichkeiten gesteckt werden, zudem will NORMA 70 Millionen Euro für Zukäufe verwenden. Der Rest soll an die Aktionäre fließen. In welcher Form ist noch offen. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Im Zusammenhang mit dem Verkauf passte NORMA auch seine Prognose für das laufende Jahr an. Der Umsatz aus den fortgeführten Aktivitäten soll nun rund 810 bis 830 Millionen Euro erreichen. Inklusive des Wassermanagement-Geschäfts war das Unternehmen von rund 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro ausgegangen. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sieht NORMA nun bei 0 bis rund 1 Prozent. Bislang stellte das Management hier rund 6 bis 8 Prozent inkl. Wasser-Geschäft in Aussicht.
/nas/stk
MAINTAL/HILLIARD (dpa-AFX)
