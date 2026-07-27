Stellantis-Aktie: Carsharing-Geschäft Free2move an Mutares verkauft

Deinvestition

28.07.26 08:46 Uhr

Der Autokonzern Stellantis verkauft sein Carsharing-Geschäft Free2move an die Beteiligungsgesellschaft Mutares.

Mutares baut mit der Vereinbarung zur Übernahme von Free2move eine neue Plattform im Mobilitätssektor auf, hieß es weiter. Die Pläne umfassen ein neu ausgerichtetes Management der internationalen Flotte, die weitere Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie eine verstärkte Fokussierung auf die Kundenerfahrung und die urbanen Mobilitätsbedürfnisse von Kommunen.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende 2026 erwartet, wie Stellantis mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Free2move bietet Carsharing-Dienste in Europa und den USA an.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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