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Stellantis-Aktie: Carsharing-Geschäft Free2move an Mutares verkauft

Stellantis-Aktie: Carsharing-Geschäft Free2move an Mutares verkauft

Der Autokonzern Stellantis verkauft sein Carsharing-Geschäft Free2move an die Beteiligungsgesellschaft Mutares.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
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Stellantis
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Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende 2026 erwartet, wie Stellantis mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Free2move bietet Carsharing-Dienste in Europa und den USA an.

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Mutares baut mit der Vereinbarung zur Übernahme von Free2move eine neue Plattform im Mobilitätssektor auf, hieß es weiter. Die Pläne umfassen ein neu ausgerichtetes Management der internationalen Flotte, die weitere Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie eine verstärkte Fokussierung auf die Kundenerfahrung und die urbanen Mobilitätsbedürfnisse von Kommunen.

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG