Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Geschäft Free2move an Mutares verkauft

Deinvestition

28.07.26 09:57 Uhr

Der Autokonzern Stellantis verkauft sein Carsharing-Geschäft Free2move an die Beteiligungsgesellschaft Mutares.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende 2026 erwartet, wie Stellantis mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Free2move bietet Carsharing-Dienste in Europa und den USA an.

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Mutares baut mit der Vereinbarung zur Übernahme von Free2move eine neue Plattform im Mobilitätssektor auf, hieß es weiter. Die Pläne umfassen ein neu ausgerichtetes Management der internationalen Flotte, die weitere Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie eine verstärkte Fokussierung auf die Kundenerfahrung und die urbanen Mobilitätsbedürfnisse von Kommunen.

Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,13 Prozent fester bei 5,02 Euro.

DOW JONES