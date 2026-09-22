WACKER CHEMIE-Aktie: Siltronic-Anteil soll weiter reduziert werden

Deinvestition

22.09.26 20:45 Uhr

WACKER CHEMIE will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen.

Auf Basis des Siltronic -Schlusskurses vom Dienstag könnte WACKER gut 180 Millionen Euro erlösen. Die Preissetzung und Zuteilung werden kurz nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens erwartet.

Wie der Konzern mitteilte, will er im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Aktien abstoßen, was einem Anteil von 6,7 Prozent am Grundkapital des Wafer-Herstellers entspricht. Derzeit hält WACKER CHEMIE 21,67 Prozent. Das Unternehmen will damit seine Finanzlage stärken und Spielraum für Investition in künftiges Wachstum schaffen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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