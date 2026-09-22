WACKER CHEMIE-Aktie: Siltronic-Anteil soll weiter reduziert werden
WACKER CHEMIE will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen.
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Wie der Konzern mitteilte, will er im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Aktien abstoßen, was einem Anteil von 6,7 Prozent am Grundkapital des Wafer-Herstellers entspricht. Derzeit hält WACKER CHEMIE 21,67 Prozent. Das Unternehmen will damit seine Finanzlage stärken und Spielraum für Investition in künftiges Wachstum schaffen.
Auf Basis des Siltronic-Schlusskurses vom Dienstag könnte WACKER gut 180 Millionen Euro erlösen. Die Preissetzung und Zuteilung werden kurz nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens erwartet.
DOW JONES
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Bildquellen: WACKER Chemie, T. Schneider / Shutterstock.com