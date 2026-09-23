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WACKER CHEMIE: Siltronic-Anteil soll weiter reduziert werden - Aktien in Rot

WACKER CHEMIE: Siltronic-Anteil soll weiter reduziert werden - Aktien in Rot

WACKER CHEMIE will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen.

Werte in diesem Artikel
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WACKER CHEMIE hat seine Beteiligung am Wafer-Hersteller Siltronic auf rund 15 Prozent von zuvor 21,67 Prozent reduziert. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens seien rund 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu 77,25 Euro je Aktie platziert worden, teilte WACKER CHEMIE am Dienstagabend mit. Dies liegt unterhalb des Schlusskurses von Montag von 82,75 Euro. WACKER CHEMIE rechnet aus der Transaktion mit einem Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro. Dieser soll den finanziellen Spielraum für Investitionen in künftiges Wachstum des Unternehmens erhöhen.

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Die Siltronic-Aktien seien ausschließlich an qualifizierte und internationale institutionelle Anleger veräußert worden. WACKER bleibe ein "bedeutender Anteilseigner" von Siltronic und habe sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 90 Tage keine weiteren Siltronic-Aktien abzugeben - vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sowie einer möglichen Befreiung. Rothschild & Co hat laut Mitteilung als Finanzberater für WACKER CHEMIE agiert.

Siltronic unter Druck - WACKER CHEMIE reduziert Anteil weiter

Eine Anteilsplatzierung durch den Großaktionär WACKER CHEMIE hat die Aktien von Siltronic am Mittwoch belastet. Ihr Kurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um bis zu 4,7 Prozent auf 78,85 Euro, lag damit aber immer noch über dem Platzierungspreis von 77,25 Euro. Zuletzt ging es um 0,95 Prozent abwärts auf 78,45 Euro. Die Aktien von WACKER CHEMIE notierten 0,56 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss. WACKER erlöst aus dem Verkauf brutto rund 171 Millionen Euro.

WACKER CHEMIE hatte bereits Ende Mai eine Kurserholung von Siltronic genutzt, um Anteile abzustoßen. Nach dem aktuellen Verkauf hält der MDAX-Konzern Ende noch rund 15 Prozent an dem Hersteller von Halbleiterwafern für die Chipindustrie. Dessen Aktien hatten vor allem ab dem Frühjahr von der Hoffnung auf eine starke Nachfrage durch den KI-Boom profitiert, waren dann aber ab Juni im Zuge einer allgemeinen KI-Marktkorrektur unter Druck geraten. Für ein Überwinden des damals gestartet Abwärtstrends braucht es auch nach der Mitte September gestarteten Trendwende allerdings noch weiteren Schwung nach oben.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: WACKER Chemie, T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.

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