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Deka: Deutsche Bank sollte stabile Geschäftsfelder stärken

28.05.26 10:05 Uhr
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Deutsche Bank AG
28,42 EUR -0,19 EUR -0,66%
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DOW JONES-- Deka: Deutsche Bank sollte stabile Geschäftsfelder stärken Deka Investment hat die Deutsche Bank aufgefordert, ihre stabilen Geschäftsfelder zu stärken. "Sie sollten auch daran denken, was Sie uns seit Jahren versprechen: einen höheren Gewinnanteil der stabilen Geschäftsbereiche", sagte Deka-Vertreter Andreas Thomae an Vorstandschef Christian Sewing gerichtet bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank. "Insbesondere im Retail Banking haben Sie weiter großen Aufholbedarf", sagte er laut Redemanuskript.

Thomae kündigte an, der Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nicht zustimmen. "Der Anstieg der fixen Aufsichtsratsvergütung von 17 Prozent geht nach einigen Jahren Inflation in Ordnung, die Anpassung für den AR-Vorsitzenden um 47 Prozent auf 1,4 Millionen Euro ist aber definitiv zu hoch und fällt auch im Vergleich zu anderen großen DAX-Unternehmen und Europäischen Großbanken aus dem Rahmen", sagte Thomae. "Dies sendet ein falsches Signal in die Bank und an die Öffentlichkeit."

Auch Union Investment wird der Aufsichtsratsvergütung nicht zustimmen. "Was uns stört, ist, dass die Begrenzung der Ausschussvergütung für den Vorsitzenden aufgehoben", sagte Fondsmanagerin Alexandra Annecke laut Manuskript. "Die Erhöhung der Basisvergütung wäre für uns akzeptabel, nachdem sie sehr lange nicht erhöht wurde. Aber die vollständige Aufhebung der Deckelung der Ausschussvergütung ist sehr großzügig bemessen und geht uns zu weit."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)

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