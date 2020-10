Dekabank-Chefvolkswirt Kater findet Preisniveausteuerung der Notenbanken nicht überzeugend

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, findet das von der US-Notenbank verfolgte und der Europäischen Zentralbank (EZB) diskutierte Konzept der Preisniveausteuerung, bei der unter einem Zielwert liegende Inflationsraten später von darüber liegenden Raten ausgeglichen werden sollen, nicht überzeugend. "Das Versprechen, später etwas aufzuholen, hat nur einen Zweck, nämlich jetzt gleich die Inflationserwartungen zu erhöhen", sagte Kater. Es sei aber nicht klar, was die Notenbank wirklich tue, wenn die Inflation dann tatsächlich höher sei.

Kater stellt sich zudem die Frage, wie eine Notenbank auf ein Überschießen der Inflation reagieren würde. "Dann müsste sie die Inflation ja für einige Zeit unter den Zielwert prügeln, und das kann ich mir nicht vorstellen", sagte er. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Mittwoch bei der Konferenz "The ECB and it's Watchers" gesagt, die Nützlichkeit eines solchen Ansatzes "könnte geprüft werden". "Ich fand bemerkenswert, dass Lagarde gesagt hat, dass dieses Konzept auch bei anziehender Inflation funktionieren müsse", sagte Kater.

Kater zufolge sollte die EZB versuchen, mit ihrer Strategieprüfung Flexibilität zu gewinnen. "Nach meiner makroökonomischen Analyse wird die Inflation in einiger Zeit zurückkommen - die Zentralbanken müssen jetzt nur eine Durststrecke überstehen", sagte er. Von ihrem numerischen Inflationsziel von 2 Prozent sollten sie sich daher nicht verabschieden.

Die EZB-Präsidentin hatte in der Konferenz außerdem zu erkennen gegeben, dass Wertpapierkäufe dauerhaft zum geldpolitischen Instrumentenkasten der EZB gehören dürften. Kater sagte dazu, er halte eine Zusammenlegung der beiden Kauprogramme (APP und PEPP) für sinnvoll: "Das PEPP sollte in das APP integriert werden, und zwar nach den Regeln des APP, anders kann es aus europarechtlichen Gründen nicht sein", sagte er. Eine Übertragung der Flexibilität des Pandemiekaufprogramms PEPP auf das klassische QE-Programm APP sei nicht möglich.

