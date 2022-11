Dekabank: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,7 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Volkswirte der Dekabank im nächsten Jahr im Jahresschnitt um 0,7 Prozent schrumpfen. Wie sie in ihrem Jahresausblick für 2023 schreiben, dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aber auf Quartalsbasis ab der Jahresmitte wieder zu steigen beginnen. Den Höhepunkt der Inflation sehen sie so gut wie erreicht, weshalb die derzeit eingepreiste Straffung der Geldpolitik ihrer Ansicht nach ausreichen wird, die Inflation in den Griff zu bekommen.

"Die Rezession wird nicht so ausgeprägt ausfallen, wie dies von vielen noch im Herbst erwartet wurde", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater bei der Vorstellung des Ausblicks. Die deutsche Wirtschaft sei anpassungsfähig, was sich bereits während der Corona-Jahre 2020 und 2021 gezeigt habe. "Das Schlimmste an der Rezession ist wohl die Angst vor ihr gewesen." Für das vierte Quartal 2022 rechnet die Dekabank mit einem BIP-Rückgang von 0,4 Prozent.

Das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wird laut den Prognosen der Dekabank relativ dynamisch ausfallen. Für das dritte und vierte Quartal werden BIP-Zuwächse von 0,5 und 0,3 Prozent erwartet. Wachstumstreiber sollen aufgeholte Investitionen und ein höherer Konsum infolge der Erholung der Reallöhne sein. Kater zufolge werden die Haushalte den inflationsbedingten Wohlstandsverlust erst 2026 aufgeholt haben. Für 2023 rechnet er mit einer Sparquote von unter 10 (2022: 9,4) Prozent.

Die Probleme mit den Gaslieferungen werden nach seiner Einschätzung nicht verschwinden. "Um ohne russische Lieferungen auszukommen, muss über das gesamte Jahr 2023 an Gas so eingespart werden, wie dies in diesem Winter geschieht", sagte Kater. Die deutschen Energiepreise dürften mittelfristig höher bleiben, als dies vor dem Ukraine-Krieg der Fall gewesen sei.

Der Dekabank-Chefvolkswirt befürchtet keine De-Industrialisierung Deutschlands, sieht aber die Notwendigkeit, die Standortbedingungen zu verbessern. "Deutschland und Europa müssen generell aufpassen, nicht vom weltweiten Wachstumszug abgehängt zu werden."

Die Dekabank-Volkswirte gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Inflation in Europa unmittelbar bevor steht, die Teuerung aber weiterhin oberhalb von 2 Prozent bleiben wird. "Es gibt gute Gründe dafür, dass die zu erwartende Straffung der geldpolitischen Zügel ausreichend ist, um die Inflation im Zaum zu halten", sagte Kater.

Er geht davon aus, dass der Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) Ende des ersten Quartals sein zyklisches Hoch von 2,75 (aktuell: 1,50) Prozent erreichen wird. Beim Abbau ihrer Anleihebestände wird die EZB Kater zufolge "unausgesprochen auf die Stabilität des europäischen Anleihemarkts Rücksicht nehmen". Er nimmt an, dass die EZB ihre Bilanzsumme 2023 um 25 Prozent verkleinern wird, dies aber über die Verringerung der über Tender ausgereichten Liquidität geschehen wird.

