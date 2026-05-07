DAX25.050 +1,3%Est506.272 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7000 -2,7%Nas25.383 -0,4%Bitcoin52.465 -2,3%Euro1,1379 +0,2%Öl74,20 +1,5%Gold4.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Bayer BAY001 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: Dow auf Rekordhoch -- DAX fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Neues Analystenurteil beflügelt Infineon-Aktie: US-Großbank überarbeitet ihre Einschätzung Neues Analystenurteil beflügelt Infineon-Aktie: US-Großbank überarbeitet ihre Einschätzung
Auf der Jagd nach dem nächsten KI-Star: Alpex Acquisition-Aktie geht an die Börse Auf der Jagd nach dem nächsten KI-Star: Alpex Acquisition-Aktie geht an die Börse
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dekabank: Konjunkturelle Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich in Grenzen

25.06.26 16:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die konjunkturellen Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich nach Einschätzung der Dekabank-Volkswirte in Grenzen. "Weltweit hohe Rohölreserven haben uns vor einer Ölkrise durch den Krieg am Persischen Golf bewahrt", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater am Donnerstag in Frankfurt. Wie in der Coronazeit habe auch die hohe Flexibilität der Unternehmen dazu beigetragen, dass Lieferketten und Wirtschaftskreisläufe intakt geblieben seien. Kater sprach von einer bestandenen Belastungsprobe.

Zuletzt ist die Zuversicht an den Finanzmärkten gewachsen, nachdem die USA und der Iran ein Rahmenabkommen unterzeichnet hatten. Die Ölpreise sind unter das Niveau vom Kriegsbeginn gesunken. "Die Weltwirtschaft wird weiter stabil und stetig wachsen", sagte Kater. In diesem Jahr sollte das Weltwirtschaftswachstum bei 2,9 Prozent liegen und im kommenden Jahr bei 3,2 Prozent.

Verhaltender dürfte die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und Deutschland verlaufen. Aber auch für Deutschland zeigte sich Kater optimistisch: "Die Aufschwunghoffnung für Deutschland kommt langsam zurück." Er verwies auf die Reformvorschläge zur Altersvorsorge. "Der Reformzug verlässt den Bahnhof zwar spät, aber die Hoffnung steigt, dass er jetzt endlich Fahrt aufnimmt." In diesem Jahr erwartet Kater für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent und im kommenden Jahr von 1,1 Prozent.

Auch für die weitere Entwicklung der globalen Aktienmärkte zeigte sich die Dekabank zuversichtlich. Die internationalen Aktienmärkte notierten auf Rekordniveau. "Das stabile globale Wirtschaftswachstum ist das Rückgrat der Unternehmensgewinne", sagte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank. "Die Unternehmen haben in der Vergangenheit ihre Rückenmuskulatur permanent weiter trainiert und beweisen jetzt ihre Fitness." So sei das erste Quartal für die Unternehmen in den USA und Europa hervorragend gelaufen./jsl/la/jha/